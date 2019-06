Chernobyl: Video speciale sui giochi che raccontano la catastrofe

Il ventesimo secolo è stato segnato da cambiamenti epocali, ma anche da disastri come quello che ha colpito la centrale nucleare di Chernòbil nel 1986. A tener vivo il ricordo dell’incidente hanno contribuito tantissime opere, tra cui il recente serial televisivo scritto da Craig Mazin e diretto da Johan Renck.

Oltre all'evocativa miniserie Chernobyl, il disastro che ha colpito la centrale nucleare di Chernòbil nel 1986 ha ispirato tantissimi videogiochi, con artisti digitali delle case di sviluppo indipendenti e autori delle major del settore che si sono rapportati all’incidente più volte.

Nel nostro Video Speciale che accompagna l'approfondimento di Giuseppe Carrabba sui videogiochi che raccontano la catastrofe di Chernobyl, proviamo così ripercorrere la storia dell'intrattenimento digitale per scovare quei progetti che, più o meno direttamente, sono stati influenzati dagli eventi accaduti nell'86.

Le esperienze digitali legate a doppio filo alla catastrofe della centrale nucleare sovietica coprono l'intero arco dello scibile videoludico, abbracciando le avventure in realtà virtuale come Chernobyl VR Project, gli sparatutto post-apocalittici come S.T.A.L.K.E.R: Shadows of Chernobyl e gli FPS ad ambientazione storica come COD 4 Modern Warfare, senza dimenticare i forti rimandi al tema della catastrofe nucleare che possiamo rintracciare in Metro Exodus e, più in generale, nella serie di Metro.