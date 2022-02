Chernobylite: annunciate le versioni PS5, Xbox Series X e PC Enhanced Edition

Chernobylite sarà riproposto dal publisher All In! Games e gli sviluppatori di The Farm 51 nelle versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su Steam, Epic Store e GOG tramite la PC Enhanced Edition.

Chernobylite per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 21 aprile, e nella stessa data arriveranno la PC Enhanced Edition, il contenuto scaricabile "Blue Flames" e l'edizione fisica per PS5 distribuita da Perp Games.

"Chernobylite si è guadagnato un posto tra i migliori giochi indie del 2021", recita la dichiarazione di Piotr Zygadlo, CEO di All In! Games. "La versione next-gen è il naturale passo successivo che i fan del gioco stavano aspettando con impazienza. Siamo orgogliosi di dire che sarà il più grande rinnovamento visivo del gioco finora e che, grazie alla pubblicazione simultanea della PC Enhanced Edition, i giocatori su tutte le piattaforme ne trarranno senza dubbio vantaggio".

Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Enhanced Edition saranno disponibili per i possessori della versione originale come aggiornamento gratuito e introdurranno una serie di miglioramenti tra cui il ray tracing e due nuove modalità grafiche (risoluzione dinamica in 4K a 30 fotogrammi al secondo e risoluzione in 1080p a 60 fotogrammi al secondo). La versione PlayStation 5 introdurrà anche il supporto ai grilletti adattivi e al feedback aptico del DualSense.

Il contenuto scaricabile "Blue Flames", il primo dei quattro DLC programmati per il 2022, sarà disponibile su tutte le piattaforme, ed includerà l'approfondimento narrativo "Memories of You" (scoprirete di più sulla storia di Tatyana e Igor attraverso nuovi eventi e oggetti collezionabili), la nuova balestra "Silent Assassin" e altri bonus. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Chernobylite.