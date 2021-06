Chernobylite: bambole inquietanti in gran quantità nel nuovo trailer

The Farm 51 ha da poco diffuso un nuovo trailer per il suo Chernobylite, un Survival Action a tinte horror e con elementi ruolistici ambientato in una terra devastata da radiazioni e creature aberranti. Ma al centro dell'attenzione non ci sono nuovi elementi di gameplay o spunti narrativi, bensì qualcosa di più inquietante.

Gli autori mettono in mostra alcune delle numerose bambole deformi e rovinate che troveremo lungo i nostri viaggi attraverso la zona contaminata attorno Chernobyl. Non è ben chiaro che tipo di ruolo rivestiranno all'interno del gioco e il significato dietro la loro presenza, ma la brevissima descrizione del video fornita dagli autori lascia intendere che quelle bambole terrificanti sono presenti per un qualche motivo specifico che si potrebbe magari scoprire giocando ed esplorando gli scenari. E se si trattasse di vere e proprie entità? Nulla sembra da escludere in Chernobylite, nemmeno un ruolo centrale per questi oggetti apparentemente inanimati.

Ricordiamo che Chernobylite è previsto per questa estate su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, e se volete approfondire maggiormente nel dettaglio le caratteristiche del gioco potete leggere la nostra anteprima di Chernobylite per scoprirne tutti i dettagli. Il tutto senza dimenticare che Cheronobylite offrirà anche la lingua italiana all'uscita: ciò riguarderà soltanto i testi, mentre il parlato sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese o russa.