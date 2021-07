Chernobylite ha finalmente una data di lancio su PS4 e Xbox One: il nuovo trailer

Il publisher All In! Games e lo sviluppatore The Farm 51 hanno finalmente annunciato la data di lancio su console PlayStation 4 e Xbox One di Chernobylite, l'intrigante survival horror che ci porterà a vivere gli orrori di Chernobyl attraverso gli occhi del tormentato protagonista Igor.

Come ci viene rivelato al termine del nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Chernobylite sarà disponibile nei formati PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 7 settembre di quest'anno. I possessori di PS4 potranno acquistare il gioco sia digitalmente che in versione retail, mentre sulla piattaforma Microsoft arriverà soltanto l'edizione scaricabile. Come già preannunciato, Chernobylite uscirà dalla fase di Accesso Anticipato su PC il 28 luglio, data a partire dalla quale sarà disponibile la versione 1.0 del titolo su Steam, Epic Games Store e GOG. L'horror supporterà la risoluzione 4K e il DLSS di Nvidia su PC.

In attesa di poterci avventurare tra i mostruosi pericoli di Chernobyl alla ricerca dall'amata Tatyana, possiamo gustarci il nuovo filmato pubblicato dagli sviluppatori con cui dare un primo sguardo alle ambientazioni disastrate che visiteremo e alle meccaniche di gioco che mescolano elementi stealth e survival.

"In Chernobylite puoi esplorare una ricreazione scansionata in 3D dell'intera Zona di Esclusione, un'area desolata che un tempo era piena di vita e speranza. Guarda un confronto tra filmati di monumenti reali di Chernobyl e le loro ricreazioni nel gioco. È inquietante quanto siano simili".

Prima di lasciarvi, vi invitiamo ad approfondire ulteriormente il titolo di The Farm 51 recuperando la nostra Anteprima di Chernobylite.