Chernobylite: disponibile il DLC gratis Città Fantasma, la demo arriva su Steam

Gli sviluppatori di The Farm 51 avevano anticipato che Chernobylite avrebbe ricevuto dei DLC gratuiti, ed ecco che la software house tiene fede alla parola data distribuendo oggi l'espansione "Città Fantasma".

Presentato tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura, Città Fantasma introduce diverse attività che potrete attivare una volta raggiunta una nuova area di gioco, realizzata da The Farm 51 tramite un'accurata scansione 3D.

"Città Fantasma introduce una nuova mappa della zona residenziale di Pripyat, ricca di eventi e missioni secondarie. Qui i giocatori potranno esplorare i quartieri di Pripyat, ricreati grazie a una fedele scansione 3D, e visitare luoghi emblematici come la piscina azzurra".



The Farm 51 ci ricorda inoltre che Chernobylite si trova attualmente in sconto e che potete dunque approfittarne se foste interessati a provare il survival horror degli autori di Get Even. Potete inoltre avere un primo assaggio dell'esperienza grazie alla demo ora disponibile su Steam: "Un'ulteriore novità è rappresentata dalla demo di Chernobylite, che ora può essere giocata su Steam. Questa comprende l'introduzione del gioco e due giornate intere da affrontare. Inoltre, in occasione delle feste, Chernobylite è disponibile su Steam, Epic Steam e GOG.com con uno sconto del 25%. Approfitta dell'offerta prima della sua scadenza, il 5 gennaio 2022".

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Chernobylite.