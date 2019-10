Chernobylite è disponibile in Early Access su Steam e GOG

Se avete intenzione di provare l'atmosferico survival horror di The Farm 51, Chernobylite, da oggi il nuovo gioco degli autori di Get Even è finalmente disponibile in Early Access su Steam e GOG, e per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer di Chernobylite, che trovate in calce alla news.

Nel gioco dovremo esplorare le aree delle rovine della Zona di Alienazione di Chernobyl, alla ricerca di indizi sulla fine della nostra amata Tatyana. per rendere il tutto ancora più realistico e inquietante, il team di sviluppo ha trascorso diversi giorni nella campagna limitrofa di Pripyat, poco distante dal luogo in cui si è verificata la più grande catastrofe nucleare degli ultimi trent'anni e oltre.

Ci aspettano otto ore di contenuti narrativi e una serie di attività da scoprire esplorando liberamente l'ambientazione in quella che sembra un'atmosfera davvero da brividi. La versione finale del gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2020, e a seconda del successo ottenuto si valuterà un eventuale approdo su PS5 e Xbox Scarlett. Nel frattempo possiamo goderci la prima prova grazie all'Accesso Anticipato.

Che ne pensate? Lo proverete?