Chernobylite si aggiorna: Ghost Town, DLC e tante ottimizzazioni su PC, PlayStation e Xbox

The Farm 51 informa tutti gli appassionati di Chernobylite che il survival horror post-apocalittico ha da poco ricevuto un importante aggiornamento con tanti contenuti inediti e interventi di ottimizzazione su PC, PlayStation e Xbox.

Il Major Update di Chernobylite estende il perimetro ludico e contenutistico della Stagione 1 Blue Flames per farci esplorare Ghost Town, una zona residenziale di Prypiat occupata dai cristalli che danno il nome al survival di The Farm 51. Il viaggio nelle varie zone di esclusione di Chornobyl prosegue con Memory of You, una nuova attività da svolgersi impugnando la balestra Silent Assassin studiata per gli stalker che amano la furtività.

L'aggiornamento porta in dote anche due DLC premium, il Blue Flames Pack e il Deadly Frost Pack che introducono delle skin a tinte dark per il nascondiglio e delle skin a tema "glaciale" per le armi e gli elementi di equipaggiamento.

Non meno importante è poi il lavoro svolto dagli autori di Chernobylite per ottimizzare l'esperienza di gioco e chiudere le falle più fastidiose segnalate dalla community: in quest'ottica rientra la chiusura (si spera definitiva) del grave bug che corrompeva i salvataggi su PS4 e PlayStation 5. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Chernobylite con le note della patch appena approdata su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A chi si avvicina solo adesso a questo survival post-apocalittico, consigliamo di leggere la nostra recensione di Chernobylite.