Chernobylite: lieve posticipo per il survival horror su PlayStation e Xbox

Di concerto con il publisher All In! Games, i ragazzi di The Farm 51 decidono di prendersi più tempo per finalizzare lo sviluppo delle versioni console di Chernobylite per PlayStation e Xbox, optando così per un leggero posticipo sulle tempistiche di lancio originariamente pianificate per inizio settembre.

Prevista dapprima per il 7 settembre su PlayStation 4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S, la nuova data di commercializzazione di Chernobylite su console è adesso prevista per il 28 settembre.

Lo slittamento dell'uscita delle versioni console di Chernobylite, a detta del CEO di All In! Games Piotr Zygadlo, si è reso necessario in funzione di un "problema imprevisto con queste particolari build del gioco, di conseguenza abbiamo deciso di ritardare leggermente il lancio fino a quando il problema in questione non verrà risolto. Vogliamo assicurarci di offrire ai nostri appassionati un titolo impeccabile e il rinvio ci permetterà di raggiungere tranquillamente questo obiettivo".

Nella speranza che le tre settimane di rinvio siano sufficienti a chi sta lavorando per risolvere questi problemi dei porting per console PlayStation e Xbox, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione PC di Chernobylite, con tutte le analisi di Giovanni Calgaro sull'ambizioso horror sci-fi degli autori di Get Even.