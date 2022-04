Chernobylite si fa nextgen su PC, PS5 e Xbox Series X/S: le novità grafiche in video

Come preannunciato a febbraio dal publisher All In! Games, gli sviluppatori di The Farm 51 lanciano la versione nextgen di Chernobylite tanto su PC, con l'edizione Enhanced, quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con delle ottimizzazioni apposite per i sistemi Sony e Microsoft più moderni.

La software house polacca festeggia l'evento confezionando due video che delineano, appunto, le migliorie e le ottimizzazioni apportate al loro apprezzato survival horror ambientato in una versione alternativa e paranormale della Zona di Esclusione di Chernobyl.

La versione di ultima generazione viene proposta come aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco e introduce due nuove modalità grafiche (4K dinamici a 30fps e 1080p a 60fps) in aggiunta all'illuminazione dinamica gestita in Ray Tracing su PC equipaggiati con schede grafiche della famiglia NVIDIA GeForce RTX Serie 20 o 30. Su PlayStation 5, il titolo guadagna anche il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense, due interventi che dovrebbero rendere ancora più immersiva (e terrorizzante) l'esperienza di gioco.

