Chernobylite: nuovo trailer di gameplay per lo sparatutto ambientato a Chernobyl

In occasione della Summer of Gaming di IGN i ragazzi di The Farm 51 hanno presentato un nuovo trailer di gameplay di Chernobylite che mostra le inquietanti atmosfere dello sparatutto ambientato nelle zone interessate dal disastro nucleare di Chernobyl.

Chernobylite mette infatti i giocatori nei panni di un ex dipendente della famosa centrale ucraina, ancora in lutto per la perdita dei familiari morti nel disastro nucleare avvenuto trent'anni prima. Il protagonista sarà costretto a ritornare nella zona contaminata per mettersi alla ricerca di Tatyana, fidanzata scomparsa (qui trovate il trailer dedicato a questo personaggio).



Durante l'avventura, rigorosamente single player e in prima persona, capiterà spesso di imbattersi nel personale militare rimasto a presidiare la zona e nei terribili mutanti che hanno popolato l'area. Oltre al combattimento diretto il gioco permetterà di utilizzare l'ambiente circostante a proprio vantaggio così da rimanere nascosti per eliminare i nemici in silenzio, in pieno stile stealth.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'uscita di Chernobylite è fissata per il prossimo luglio su PC. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Chernobylite.