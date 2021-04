Chernobylite, nuovo trailer per il GDR survival horror: l'inquietudine esplode in estate!

Per la gioia degli appassionati di survival horror, ritorna finalmente sulla scena la nuova produzione firmata The Farm 51. Dopo il rinvio annunciato a gennaio 2021, accompagnato però dalla conferma dell'aggiunta del supporto all'italiano per Chernobylite, il titolo si mostra nuovamente in azione.

A sorpresa, il team di sviluppo ha infatti condiviso con il pubblico un nuovo trailer dell'inquietante avventura. Ma il filmato non solo offre uno sguardo inedito sull'opera, ma conferma anche la nuova finestra di lancio. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video fissa infatti al luglio 2021 il momento dell'approdo sul mercato di Chernobylite. Si tiene così fede alla promessa di rendere disponibile il GDR survival horror nel corso del secondo trimestre dell'anno.

Nell'estate, le verdi luminescenze del titolo potranno inquietare i coraggiosi giocatori determinati ad avventurarsi tra le atmosfere post apocalittiche dell'Ucraina dipinta da Chernobylite. Deciso a ritrovare l'amata Tatiana, il protagonista sfiderà le leggi dello spazio e del tempo, affrontando creature insidiose e misteri pericolosi, cercando al contempo di sopravvivere, giorno dopo giorno. Con il gioco da tempo disponibile in Early Access su Steam, la software house promette presto ulteriori dettagli.

Ricordiamo che durante il 2020 The Farm 51 aveva confermato l'arrivo di una versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Chernobylite, ma per il momento la finestra di lancio di luglio 2021 è stata confermata solamente per PC (via Steam), Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.