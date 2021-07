Chernobylite e NVIDIA: la meraviglia del 4K DLSS davanti ai nostri occhi

Cherboylite sarà uno dei vari giochi che supporteranno il DLSS di NVIDIA, tranendo così grandi benefici tecnici per una resa spinta ai massimi livelli. Per darci un assaggio di quanto concreto è il balzo tecnico, NVIDIA ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video comparativo del nuovo titolo firmato The Farm 51.

Il filmato mostra alcune scene del gioco confrontando i 4K nativi con RTX 3080 e Ultra Settings e i 4K DLSS . Ciò che emerge dal paragone è una fluidità e una cura dell'immagine superlative, con un framerate raddoppiato grazie alle DLSS pur mantenendo gli stessi settaggi del 4K nativo. La tecnologia NVIDIA sfruttata al meglio delle sue potenzialità potrebbe così permette di vivere un'esperienza più immersiva che mai, valorizzando il mondo di gioco in tutti i suoi dettagli.

Nel frattempo ricordiamo che Chernobylite arriverà su PC il prossimo 28 luglio e sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e GOG. L'horror in prima persona ambientato a Chernobyl arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso dell'estate, sebbene per il momento non sia ancora stata comunicata una precisa data di lancio per le suddette versioni. Nell'attesa potete riguardare il trailer della Summer of Gaming di IGN relativo a Chernobylite, oltre a leggere la nostra anteprima di Chernobylite per scoprire numerosi dettagli sull'opera di The Farm 51.