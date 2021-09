Chernobylite da oggi su PlayStation e Xbox: in arrivo 6 DLC post-lancio

Già disponibile su PC dallo scorso luglio, Chernobyilite arriva finalmente su console. Dopo l'ultimo rinvio annunciato da The Farm 51, il survival horror porta così i suoi macabri misteri anche su PS4 e Xbox One, e gli autori ne celebrano il nuovo debutto con il trailer di lancio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

La pubblicazione su console non sancisce la fine dei lavori per i ragazzi di The Farm 51, che al contrario rimangono impegnati sul titolo preparando i sei DLC post-lancio. Il primo di questi contenuti aggiuntivi, intitolato Monster Hunt, sarà disponibile gratuitamente durante il periodo di Halloween e introdurrà nuove bestie e missioni secondarie. In prossimità del Natale, invece, sarà il turno di Ghost Hunt, DLC venduto a pagamento che proporrà nuove quest secondarie ed una mappa completamente nuova, nota come Pripyat Residential.

I quattro DLC rimanenti verranno spalmati nel corso del prossimo anno: Blue Flames nel Q1 2022, Red Trees nel Q2 2022, Green Walls nel Q3 2022 e Black Smoke nel Q4 2022. Questi contenuti, anch'essi distribuiti a pagamento (non vengono ancora specificati i prezzi), andranno ad aggiungere ulteriori armi, mappe e modalità di gioco. Ci sarà insomma da divertirsi per i fan del survival horror degli autori di Get Even.

Per approfondire tutti gli aspetti del gioco, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Chernobylite.