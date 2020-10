Chernobylite anche su PS5 e Xbox Series X: il survival horror arriva su next gen

L'annuncio di Chernobylite risale al maggio del 2018, momento in cui gli autori di Get Even hanno presentato al pubblico il proprio nuovo progetto survival horror.

Oltre che su PC (via Steam e GOG), la produzione si appresta ora a debuttare anche su console. Il momento, del resto, è particolarmente propizio grazie al lancio della prossima generazione di hardware Sony e Microsoft. Chernobylite arriverà dunque su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Per presentare la nuova edizione del titolo orrorifico, il team di sviluppo di The Farm 51 ha pubblicato un nuovo trailer appositamente dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato consente agli utenti console di farsi una prima idea delle caratteristiche e delle atmosfere di Chernobylite.



Avventura sovrannaturale dalla duplice natura di horror e survival, il gioco vedrà la luce sul mercato videludico nel corso del prossimo anno. Al momento, il debutto di Chernobylite è privo di una data di lancio specifica, ma si conferma come in arrivo durante il 2021. L'ampliamento delle piattaforme di destinazione è stato reso possibile dal coinvolgimento del publisher All In Games!, che ha offerto il proprio supporto al team di sviluppo. Al momento, Chernobylite è disponibile in Early Access su Steam e GOG.