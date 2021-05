Chernobylite, radiazioni, mostri e non solo: tutti i dettagli sul GDR survival horror in video!

Dopo il posticipo annunciato a inizio anno, l'intrigante produzione firmata dagli sviluppatori di The Farm 51 ha finalmente una data di uscita definitiva.

Con la pubblicazione del recente trailer di Chernobylite, è stato infatti confermato che il debutto del titolo avverrà su PC, PlayStation 4, Google Stadia e Xbox One nel corso del luglio del 2021. La versione next gen del titolo, in programma per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, è invece al momento ancora priva di una finestra di uscita. Per celebrare l'annuncio, The Farm 51 ha condiviso con la community videoludica un nuovo assaggio di quelle che saranno le principali caratteristiche del survival horror, il cui gameplay sarà arricchito dalla presenza di dinamiche di stampo ruolistico.



In una Ucraina post-apocalittica, i giocatori di Chernobylite si ritroveranno a fronteggiare radiazioni, creature mostruose e molti altri pericoli, il tutto per cercare di far ricongiungere il protagonista alla sua amata. Sfidando le leggi dello spazio e del tempo, questa cupa avventura videoludica si prepara a vedere la luce dopo una prima fase di Early Access su Steam. Per ingannare l'attesa, la Redazione di Everyeye vi propone una video anteprima dedicata a tutti i dettagli che andranno a definire Chernobylite. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!