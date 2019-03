Chernobylite si mostra in un primo gameplay trailer

Era da un po' che gli sviluppatori di The Farm 51, già autori di Get Even, non ci aggiornavano sullo stato dei lavori del loro nuovo gioco: si tratta di Chernobylite, interessante survival horror, che finalmente oggi si è mostrato in un breve gameplay trailer.

La software house ha diffuso il video da poco, spiegando di aver ascoltato il feedback degli utenti e aver notato che in molti chiedevano sempre la stessa cosa: esplorare più a fondo la tristemente nota centrale nucleare di Chernobyl e la città fantasma di Pripyat. Così hanno deciso di espandere le location nel gioco rispetto al concept originale.

Gli sviluppatori hanno anche rivelato che entro le prossime settimane sarà lanciata la campagna Kickstarter, che permetterà ai giocatori di supportare il gioco attraverso i pre-order e le donazioni, con le quali si potranno ottenere diversi regali e ricompense.

Nel gioco, come spiegato quando fu diffuso il primo trailer di Chernobylite, ci troveremo nei panni di alcuni esploratori intenti ad indagare proprio nella zona della centrale nucleare di Chernobyl, esplosa nel gravissimo incidente del 1986, per quella che promette di essere un'avventura dai toni decisamente horror.

Chernobylite è al momento ancora privo di data d'uscita, e non si conoscono le piattaforme sulle quali sarà disponibile. Presumibilmente ne sapremo di più una volta lanciata la campagna Kickstarter.

Cosa vi aspettate dal nuovo gioco degli sviluppatori di Get Even?