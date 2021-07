Chernobylite: The Farm 51 ci mostra i terribili tormenti del protagonista Igor

Chernobylite si avvicina a grandi passi verso la sua uscita su PC, fissata per il prossimo 28 luglio: in quella data sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e GOG. Le versioni PS4 e Xbox One non dovrebbero tardare ad arrivare essendo fissate anch'esse per l'estate.

Per prepararsi al lancio The Farm 51 continua a promuovere il suo promettente survival horror in prima persona con componenti stealth e gestionali. Il nuovo trailer è tutto incentrato sulla figura di Igor, il protagonista dell'avventura che torna nella Zona di Esclusione di Chernobyl per cercare la sua amata Tatyana, data per dispersa all'interno di quell'area estremamente pericolosa. Ma il viaggio di Igor non sarà per nulla semplice: l'uomo è infatti tormentato da una inquietante presenza che sembra mettere in discussione le sue motivazioni e le reali ragioni che lo hanno spinto a tornare nella Zona di Esclusione. Per Igor dunque la lotta per la sopravvivenza sarà duplice, in quanto sarà portato a compiere importanti scelte lungo il suo percorso verso la verità sulla sorte di Tatyana, nel frattempo che affronta le mostruosità di Chernobyl sfruttando con attenzione le poche risorse a sua disposizione.

Negli scorsi mesi è stato confermato che Chernobylite arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S, sebbene per il momento non ci siano conferme su una possibile data d'uscita. Sapete inoltre che Chernobylite supporterà il 4K DLSS di NVIDIA su PC?