Chernobylite: il trailer dell'E3 2021 mostrato al PC Gaming Show

Il PC Gaming Show ci permette di avere un ulteriore assaggio di Chernobylite, lo sparatutto a tinte horror ambientato a Chernobyl e sviluppato da The Farmi 51, atteso il prossimo 28 luglio 2021 su PC e nel corso dell'estate su PS4 e Xbox One.

Già negli scorsi giorni era stato possibile vedere un trailer di Chernobylite dalla Summer of Gaming: il nuovo filmato prosegue sulla scia del precedente, mostrandoci le atmosfere oscure e le meccaniche di gioco del promettente gioco d'azione fortemente incentrato sulla sopravvivenza, sulla cooperazione con gli altri superstiti e sull'intelligente gestione delle risorse a nostra disposizione per riuscire ad avanzare nell'ostile zona contaminata attorno alla centrale. Chernobylite promette di offrire un'esperienza coinvolgente ed impegnativa, dove spesso l'approccio silenzioso contro creature mostruose e sopravvissuti ostili può essere la miglior strategia rispetto allo scontro diretto, in modo così da tenere sotto controllo le preziose munizioni che potrebbero servirci in situazioni ancora più pericolose.

Ricordiamo che il titolo firmato The Farm 51 ci mette nei panni di un superstite del disastro nucleare di Chernobyl, dove in passato lavorava, e che si ritroverà costretto a dover ritornare nella zona contaminata per trovare Tatyana, la sua fidanzata misteriosamente scomparsa. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Chernobylite.