Chernobylite: il video esteso della Gamescom mostra nuove scene dell'avventura horror

Gli sviluppatori polacchi di The Farm 51 pubblicano la versione estesa del video gameplay a tinte horror di Chernobylite confezionato con la demo della Gamescom 2019. Il trailer ci permette di ammirare un'intera missione ambientata tra le rovine dei complessi industriali limitrofi alla centrale nucleare di Chernobyl.

Nei circa 17 minuti di scene di gioco immortalate in questo filmato, gli autori di Chernobylite illustrano gli interventi compiuti per dare forma a una storia incentrata sulle azioni compiute da un gruppo di esploratori intenzionati a scoprire gli effetti provocati dalla radioattività emessa dalla centrale dopo la catastrofe del 1986. Il tutto, sullo sfondo delle leggende del posto che narrano della comparsa di fantasmi e creature della notte provenienti da un portale dimensionale apertosi dopo l'incidente della centrale nucleare.

Per ricreare la Zona di Alienazione, gli sviluppatori europei hanno utilizzato l'ultima versione dell'Unreal Engine 4 e si sono avvalsi di un'avveniristica tecnica di fotogrammetria per scansionare gli edifici e gli scenari naturali.

La data di uscita dell'FPS horror Chernobylite non è stata ancora annunciata: le uniche informazioni offerteci in tal senso dai ragazzi di The Farm 51 ci invitano a guardare alla seconda metà del 2020 come alla finesta di lancio più probabile per il loro progetto che approderà in esclusiva su PC. L'eventuale trasposizione su console (presumibilmente su PS4 e Xbox One, ma volendo anche su PS5 e Xbox Scarlett) avverrà solo se il titolo riscuoterà su PC il successo sperato dai suoi sviluppatori e dagli appassionati.