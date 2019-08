Chernobylite: il video gameplay della Gamescom ci riporta nella Zona di Alienazione

In coincidenza della Gamescom di Colonia, i ragazzi di The Farm 51 ci riportano idealmente tra le strutture semisepolte tra le macerie della Zona di Alienazione della centrale nucleare di Chernobyl per darci modo di ammirare un nuovo video di gioco dell'FPS horror Chernobylite.

Il prossimo progetto degli autori polacchi di The Farm 51 ci vedrà indossare i panni (e la tuta anti-radiazioni) di un gruppo di esploratori interessati a scoprire quali effetti possa ancora provocare la radioattività di fondo causata dall'esplosione della centrale avvenuta nel 1986.

Una volta recati sul posto, ciascun membro del team dovrà confutare le teorie di chi, abitando nelle aree limitrofe, crede che la catastrofe di Chernobyl abbia aperto un varco dimensionale e che quest'ultimo sia già stato utilizzato da diverse entità soprannaturali per infestare il nostro mondo.

Per ricreare nel migliore dei modi le ambientazioni del titolo, gli sviluppatori di The Farm 51 si sono recati fisicamente nella Zona di esclusione di Chernobyl per realizzare delle scansioni tridimensionali di edifici e ambientazioni naturali nella speranza, così facendo, di ricreare fedelmente tali scenari mediante delle tecnologie di fotogrammetria abbinate ai duttili strumenti dell'Unreal Engine 4.

Chi si recherà alla Gamescom 2019 potrà provare una demo di Chernobylite: l'uscita di questo originale sparatutto intriso di elementi survival horror è prevista per la seconda metà del 2020 su PC, con la possibilità concreta di un suo successivo approdo su PS4, Xbox One e, magari, PS5 e Xbox One.