Chess.com mette in palio 2 milioni di dollari al Champions Chess Tour 2023

Recentemente abbiamo cercato di capire se gli scacchi sono un esport e, curiosamente, dopo la nostra analisi la piattaforma di scacchi online Chess.com ha svelato il montepremi record di 2 milioni di dollari per il torneo online Champions Chess Tour 2023.

Il tour inizierà ufficialmente in data 3 febbraio 2023 con il torneo play-in per gli Airthings Masters, il cui montepremi è pari a 235.000 dollari. Il prize pool complessivo di 2 milioni di dollari è però il più alto nella storia degli scacchi. Il suo raggiungimento, evidentemente, è stato possibile solo alla luce del boom del gioco stesso negli ultimi anni che, alla fine, lo ha reso un esport a tutti gli effetti.

Il rinnovato Champions Chess Tour 2023 comprende sei tornei, con playoff prima di un evento finale a otto giocatori a dicembre. Magnus Carlsen è il campione in carica e numero uno al mondo, ovvero il vero avversario da battere in questa lunga competizione. A partecipare al Tour saranno anche Hikaru Nakamura, già noto su Twitch come GMHikaru, e il vincitore del Chess.com Global Championship 2022 Wesley So.

Attenzione però al nuovo formato, dato che Chess.com ha infine deciso di “massimizzare l'entusiasmo e far valere ogni partita” con una struttura a qualificazioni aperte, seguita da play-in e fase a eliminazione diretta con seeding automatico. Il CEO di Chess.com, Erik Allebest, ha commentato: “Chess.com offrirà il massimo livello di copertura possibile per i fan, raccogliendo tutto ciò che è stato brillante sia del Global Championship che del Meltwater Champions Chess Tour. Non vediamo l'ora di condividere questo con la comunità degli scacchi”.