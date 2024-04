E chi se l'aspettava la serie animata di Golden Axe? Eppure è stata appena annunciata

A sorpresa, Comedy Central ha annunciato l'arrivo di una serie animata di dieci episodi su Golden Axe, la celebre saga SEGA che tanto successo ha riscosso a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Tra i doppiatori del cast troviamo nomi come Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre e Carl Tart, la serie è prodotta da CBS Studios in collaborazione con Sony Pictures Television and Original Film.

Comedy Central ha anche diffuso una breve sinossi descrivendo Golden Axe come un divertente e sentito omaggio alla serie SEGA: Golden Axe racconterà le avventure di Ax Battler, Tyris Flare e Gilius Thunderhead impegnati a salvare Yuria dal perfido Death Adder.

Matthew Rhys sarà Gilius Thunderhead, Danny Pudi sarà Hampton Squib mentre Lisa Gilroy interpreterà Tyris Flare, Liam McIntyre invece sarà il valoroso barbaro Ax Battler. Infine ci sarà spazio anche per Chronos Lait, pantera umanoide apparsa in Golden Axe III e interpretato da Carl Tart.

La serie è scritta da Mike McMahan (Star Trek Lower Decks, Solar Opposites) e Joe Chandler (American Dad!) con la produzione e la supervisione di Haruki Satomi (Presidente e CEO di SEGA Sammy Holdings), Shuji Utsumi (Presidente e COO di SEGA Corporation) e Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog, Knuckles, Streets of Rage). Al momento non sappiamo quando la serie andrà in onda, Comedy Central non ha comunicato nessuna data di inizio delle trasmissioni.

E ricordiamo che SEGA sta sviluppando anche un nuovo gioco di Golden Axe, anche questo privo di una data di uscita.

