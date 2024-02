Chi è stato il primo assassino della saga di Assassin's Creed?

I videogiochi della serie di Assassin's Creed - ma anche i corti animati, i libri e tutti gli altri media a corredo - ci hanno presentato una moltitudine di Assassini vissuti nelle epoche storiche più disparate. Ma vi siete mai chiesti chi è stato il primo in assoluto? La risposta non può essere secca, dunque vi invitiamo a proseguire la lettura.

Chi è stato il primo Assassino ad apparire in un videogioco?

Se la domanda che vi siete posti è "Chi è stato il primo Assassino ad apparire in un videogioco?", allora la risposta è semplicissima, dal momento che è Altaïr Ibn-La'Ahad. Attivo nella Terra Santa del XII secolo, Altair è stato il primo Assassino che i giocatori hanno avuto modo di controllare, essendo il protagonista del primo Assassin's Creed del 2007. Qualcosa ci dice però che la domanda che vie siete posti è un'altra....

Chi è stato il primo Assassino della storia?

Se invece vi state chiedendo chi è stato il primo Assassino nella cronologia interna dalla saga, allora la risposta è duplice: Bayek di Siwa e sua moglie Aya. I due hanno fondato l'Ordine degli Occulti a seguito dei fatti narrati in Assassin's Creed Origins, che si svolgono a partire dal 49 a.C. nell'Egitto Tolemaico. Il sottotitolo "Origini", dunque, non è stato scelto a caso. L'Ordine degli Occulti, che può essere considerato l'antesignano della Confraternita degli Assassini, è stato istituito da Bayek e Aya con l'obiettivo di contrastare l'Ordine degli Antichi, che a sua volta rappresenta l'antenato dell'Ordine dei Templari, nemico principale dell'intera serie.

Dal momento della fondazione in poi, l'Ordine degli Occulti s'è diffuso in maniera lenta ma inesorabile in più parti del mondo conosciuto, fino a quando nell'XI secolo d.C. s'è trasformato nella Confraternita degli Assassini per volere di Hassan-i Sabbāh, una figura che tuttavia non è ancora stata esplorata all'interno dei videogiochi. Riassumendo: Bayek e Aya possono essere formalmente considerati i primi Assassini, tuttavia il primo esponente della più moderna Confraternita è stato Hassan-i Sabbāh, venuto più un millennio dopo la coppia di egiziani.

Chi è stato il primo ad utilizzare la Lama Celata?

Il dibattito su "chi è stato il primo" può essere ulteriormente espanso riconducendolo ancor più indietro nel tempo, perché anche se la prima forma dell'Ordine è stata creata da Bayek e Aya nell'Antico Egitto, la prima figura ad aver inventato ed utilizzato la Lama Celata, l'arma simbolo del credo, è stata un'altra, ovvero Dario di Persia. Dario impiega la Lama Celata nel V secolo a.C. per assassinare Re Serse, un membro dell'allora Ordine degli Antichi, in una storia che viene approfondita nel DLC L'Eredità della Lama Celata di Assassin's Creed Odyssey. A tal proposito, informatevi sull'argomento leggendo la storia della Lama Celata di Assassin's Creed.