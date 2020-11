Chi è Atreus in God of War per PlayStation 4?

Se anche voi vi siete chiesti più volte chi sia il misterioso ragazzino che compare sulla copertina dell’ultimo capitolo di God of War per PlayStation 4, e non avete mai giocato al gioco, siete nel posto giusto per scoprirlo.

Il piccolo Atreus, infatti, non è altri che il primo e unico figlio di nientemeno che Kratos, il brutale e spietato assassino di dei e semidei, e della sua seconda moglie, una donna di nome Faye che si scoprirà poi essere un’appartenente alla razza dei giganti, proveniente dal regno di Jotunheim. Nato nelle fredde terre del nord, Atreus perde la madre poco prima dell’inizio degli eventi dell’ultimo God of War, dopo aver ricevuto un profondo insegnamento della lingua runica e la capacità di comprendere il linguaggio degli animali.

Inizialmente Atreus non è a conoscenza di essere il figlio di un semidio, ma appena lo scopre cambia completamente il suo atteggiamento nei confronti del padre e degli altri personaggi, diventando più supponente e arrogante. In questo senso sono molte le sue affinità con Loki, il figlio di Odino cresciuto dal popolo dei giganti, e chissà che Santa Monica non decida di sorprenderci nel nuovo capitolo in arrivo su PS5, conosciuto con il titolo provvisorio (e non ufficiale) di God of War Ragnarok.