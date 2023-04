Chi è l'attore protagonista di Star Wars Jedi Survivor?

Star Wars Jedi Survivor avrà ancora una volta Cal Kestis come protagonista principale. Già apprezzato nel precedente Star Wars Jedi Fallen Order, il giovane ex Padawan sarà più cupo e maturo nel nuovo episodio della serie targata Electronic Arts. Ma conoscere l'attore che lo interpreta nei due giochi?

Si tratta di Cameron Monaghan, che ha prestato non solo la propria voce, ma anche il suo aspetto per plasmare il protagonista dei giochi sviluppati da Respawn Entertainment; in aggiunta, ha effettuato anche il motion capture per il suo personaggio, che dunque gli appartiene al 100%.

Nato in un periodo compreso tra il 1993 ed il 1994, Monaghan ha iniziato la sua carriera di attore nel 2002, per poi attirare subito l'attenzione di critica e pubblico grazie alla sua interpretazione di Winthrop Paroo nella serie tv The Music Man prodotta da ABC. Da quel momento la sua carriera prende definitivamente il via, ed i suoi ruoli cinematografici e televisivi si moltiplicano sempre di più.

Oltre a Cal Kestis, tra le sue interpretazioni più celebri troviamo anche quella dei gemelli Jerome e Jeremiah Valeska nella serie tv Gotham, oltre ad aver vestito i panni di Ian Gallagher in Shameless. Il ruolo principale ricoperto in Star Wars Jedi Fallen Order ed il suo atteso seguito gli hanno permesso di conquistare anche i favori degli appassionati di videogiochi, in attesa di vedere come il suo personaggio si svilupperà nel nuovo capitolo: del resto già lo Story Trailer di Star Wars Jedi Survivor ci ha mostrato che Cal è davvero una forza in questo secondo episodio.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Star Wars Jedi Survivor, dove abbiamo messo nero su bianco le sensazioni trasmesse dalle prime tre ore di gioco.