OD: chi sono gli attori protagonisti dell'esclusiva Xbox di Hideo Kojima?

Hideo Kojima è riuscito nuovamente a stupirci presentando OD sul palco dei Game Awards 2023, un peculiare progetto a cavallo tra videogioco e film realizzato in collaborazione con Jordan Peele, regista di "Scappa - Get Out", "Us" e "Nope".

Con OD, titolo ufficiale del progetto che dietro le quinte era conosciuto come Overdose, il game designer giapponese intende esplorare il genere horror e la tematica della paura come mai prima d'ora, attraverso una nuova forma di media basata sul cloud le cui potenzialità sono ancora tutte da scoprire. Con l'obiettivo di sfumare i confini esistenti tra videogiochi e cinema, Kojima ha coinvolto nel progetto diversi storyteller. Il newyorkese Jordan Peele, salito con lui sul palco dei Game Awards, è dunque solo uno degli autori coinvolti in fase di scrittura, i cui nomi verranno svelati nel corso del tempo.

È invece già nota l'identità degli attori dei tre protagonisti principali, ossia Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, tutti portati a schermo con la tecnologia MetaHuman dell'Unreal Engine 5. I loro nomi vi giungono nuovi? Ecco chi sono.

Sophia Lillis

Classe 2002, la statunitense Sophia Lillis ha dimostrato di essere già avvezza al genere horror interpretando Beverly Marsh in "It" (2017) e "It: Chapter Two" (2019), per poi consolidare la sua noterietà con la serie drama di Netflix "I Am Not Okay With This", la miniserie di HBO "Sharp Objects" e il film "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves".

Hunter Schafer

Nata nel 1998, la statunitense Hunter Schafer è considerata una delle modelle transgender più rivoluzionarie nel mondo della moda. Ha debuttato come attrice sul piccolo schermo nel ruolo di Jules Vaugh nella serie HBO "Euphoria", per poi fare il salto sul grande schermo in "Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente".

Udo Kier

Attore di lunga data, il settantanovenne tedesco Udo Kier vanta una filmografia sconfinata, con grandi ruoli come Baron von Frankenstein nel film del 1973 "Il mostro è in tavola... barone Frankenstein" e il Conte Dracula in "Dracula cerca sangue di vergine... e morì di sete!!!". In tempi più recenti ha partecipato anche a videogiochi come "Command & Conquer: Red Alert 2" e "Command & Conquer: Yuri's Revenge".