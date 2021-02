Chi è l'attrice di Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn?

Creare i personaggi di un videogioco, soprattutto i protagonisti, non è più un compito facile. Non basta qualche poligono e una texture. Con l'avanzare di tecnologie come il motion capture, è possibile realizzare con precisione le fattezze di qualcuno a partire dai tratti di un attore vero.

Chi ha prestato il volto per dar vita ad Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn? Aloy, l'intrepida ragazza rossa della tribù dei Nora, è il risultato di un lungo lavoro di motion capture e di scultura 3D. Gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno cercato di creare un volto che fosse sia piacevole che realistico allo stesso tempo, senza scadere in evidenti stereotipi alla Lara Croft ma concentrandosi sull'umanità e l'espressività della protagonista.

Partendo dalla registrazione dei tratti e dei movimenti del volto di Hannah Hoekstra, giovane attrice olandese che ha recitato anche nel film Charlie's Angels (2019), i programmatori hanno modificato leggermente alcune parti del viso e sono alla fine giunti al risultato sperato.

Ad Aloy mancava quindi soltanto la voce, che non è stata prestata dall'attrice appena citata, ma da Ashley Burch, la doppiatrice statunitense già famosa per aver doppiato Chloe Price in Life Is Strange dei Dontnod. Questo lavoro, acclamato dalla critica, le ha consentito di vincere il premio "Miglior Prestazione di Gioco" ai Golden Joystick Award.

Dobbiamo quindi ringraziare due giovani donne, l'attrice Hannah Hoekstra e la doppiatrice Ashley Burch, se Horizon Zero Dawn, di cui è atteso il seguito entro la fine di quest'anno, ha una protagonista così amata dal pubblico!