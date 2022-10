Chi è l'attrice che interpreta Valeria in Call of Duty Modern Warfare 2?

Tra gli aspetti della campagna di Call of Duty Modern Warfare II che hanno ottenuto i riscontri più positivi da parte dei giocatori è, un po' a sorpresa, Valeria Garza, uno dei nemici principali avversari della Task Force 141 ed a capo del cartello di Las Almas, a supporto del maggiore Hassan Zyani.

La villain di COD Modern Warfare 2 ha fatto impazzire i fan, con la sua ainterprete che ha dunque ringraziato i giocatori per il caloroso sostegno che le hanno rivolto. A tal proposito, quindi, chi è l'attrice che interpreta Valeria in COD Modern Warfare 2? Si tratta di Maria Elisa Camargo, attrice, cantante ed attivista di origini ecuadoriane, nata nel 1985.

Camargo è prevalentemente nota in Centro e Sud America, dove ha preso parte ad un gran numero di telenovelas messicane, argentine e colombiane, oltre a qualche serie televisiva americana. Poche invece le apparizioni al cinema, con soli quattro film all'attivo nella sua carriera al momento. La sua inclusione in COD Modern Warfare II segna inoltre la sua prima comparsa in assoluto all'interno di un videogioco: dato il riscontro positivo ricevuto dalla sua interpretazione nel titolo firmato Infinity Ward, chissà che non voglia ripetere l'esperienza con altri progetti in futuro.

Tornando al gioco, scopriamo nel dettaglio tutte le mappe multiplayer di COD Modern Warfare 2, disponibile dal 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.