Chi farà Baldur's Gate 4? Wizards starebbe già 'corteggiando' più studi

Sappiamo già con certezza che Larian Studios non si occuperà di Baldur's Gate 4 nonostante il grandissimo successo ottenuto con il terzo capitolo, ma questo di certo non impedisce a Wizards of the Coast di affidare a un altro studio lo sviluppo di un nuovo episodio. Anzi, sembra che la compagnia si stia già muovendo in tale direzione.

Eugene Evans, Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing di Wizards of the Coast ed Hasbro, ha confermato nel corso di un'intervista con il portale PC Gamer che sono già in contatto con più sviluppatori in merito al prossimo gioco di Baldur's Gate, anche se chiaramente è ancora troppo presto per capire a chi verrà affidata la creazione della futura iterazione del brand.

"Stiamo attualmente parlando con più partner e si stanno avvicinando a noi varie realtà che vogliono accettare la sfida di immaginare come sarà il futuro del franchise di Baldur's Gate. Di sicuro speriamo di non impiegarci altri 25 anni come successo tra Baldur's Gate 2 e 3, ma in ogni caso ci prenderemo il nostro tempo per trovare il giusto collaboratore, il giusto approccio e il prodotto ideale per rappresentare il futuro di Baldur's Gate", dichiara Evans.

La serie dunque ritornerà in futuro, poco ma sicuro, anche se i fan dovranno armarsi di molta pazienza prima di scoprire come si concretizzerà. Ma considerato che Baldur's Gate 3 è entrato nella storia vincendo tutti i maggiori premi GOTY, un record mai registrato da nessun altro videogioco finora, di certo Wizards of the Coast vorrà continuare quanto prima ad accumulare successi anche con un eventuale Baldur's Gate 4.

