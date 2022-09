Chi è Basim Ibn Ishaq, il protagonista di Assassin's Creed Mirage?

Assassin's Creed Mirage è il prossimo capitolo della celebre saga targata Ubisoft. Il gioco si preannuncia come un ritorno alle origini del franchise (a riguardo, la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage) sia in termini di gameplay che narrativi. Protagonista della storia sarà Basim Ibn Ishaq: chi è questo personaggio?

Non è la prima volta che lo incontriamo nel corso della serie. Basim fa la sua prima apparizione in Assassin's Creed Valhalla, quando all'inizio del gioco lo vediamo arrivare sulle coste norrene assieme a Sigurd, fratellastro di Eivor, accompagnando i due fratelli per buona parte del loro tempo trascorso lontano da casa, rivelandosi poi personaggio chiave nei momenti finali della storia.

A questo punto della sua vita l'assassino è già un maestro, accompagnato proprio dal suo allievo Hytam, ma non è con questo status che lo incontreremo in Mirage. La nuova avventura è infatti ambientata circa 20 anni prima degli eventi raccontati in Valhalla, ed all'epoca è un giovane ladruncolo che entra a far parte dell'Ordine degli Occulti stabilitosi a Baghdad. La città sarà infatti il contesto in cui vivremo i ricordi del futuro mentore.

Chi ha giocato Valhalla conosce la doppia identità di Basim, e nel prossimo gioco andremo proprio alla scoperta del conflitto interiore che comincerà ad emergere nel ragazzo. Sappiamo già, comunque, che dovremo accontentarci del passato: il game director del titolo ha rivelato che Assassin's Creed Mirage non avrà sezioni nel presente.