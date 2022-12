Chi è Bill Clinton Kid, il ragazzo che ha invaso il palco dei Game Awards 2022?

Tra i momenti più bizzarri dei Game Awards 2022, figura senza dubbio la comparsata di quello che il popolo del web ha ribattezzato Bill Clinton Kid, un ragazzo che al termine del discorso di accettazione del GOTY da parte di Hidetaka Miyazaki ha preso possesso di palco e microfono per dire la sua alla platea.

"Hey, sono Matan", ha esordito subito dopo essersi avvicinato al microfono. "Credo di voler dedicare questo premio al mio Rabbino Ortodosso riformato Bill Clinton. Grazie a tutti". Parole che ai più sono apparse confuse e prive di significato, ma che gli hanno senz'altro garantito la notorietà sul web e l'attenzione degli internauti. Miyazaki-san, fresco vincitore del premio più ambito grazie ad Elden Ring, lo ha guardato confuso, dopodiché una guardia ha allontano il ragazzo. Poco dopo, a telecamere spente, Geoff Keighely ha annunciato il suo arresto (anche se, come vedremo tra poco, le cose sembrano non essere andate proprio così). Bill Cinton Kid, tuttavia, è in libertà, e ieri mattina è intervenuto suo canale Twitter personale per annunciare l'arrivo di tante informazioni sul caso. E così è stato, poiché nella serata di ieri diversi giornalisti d'oltreoceano si sono interessati del caso, intervistandolo e pubblicando degli articoli di approfondimento.

Si chiama Matan Even, ha 15 anni e non è nuovo a gesti di questo tipo. Ne abbiamo persino già parlato su queste pagine, anche se in un primo momento non ce ne siamo resi conto: nel corso della BlizzCon 2019 ha interrotto un panel di World of Warcraft urlando a ripetizione "Free Hong Kong", riferendosi chiaramente alla proteste che all'epoca stavano tenendo banco nella città asiatica. Nell'autunno del 2019 è anche apparso durante una partita NBA mostrando una maglia con sopra scritto "Fight for Freedom, Stand up for Hong Kong".

Durante una chiacchierata con Polygon, Matan si è dichiarato ebreo e ha più volte ripetuto che il suo unico intento era quello di promuovere l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, che se potesse voterebbe senz'esitazione, anche se non ha neppure l'età per farlo. Ha inoltre assicurato che le sue parole non nascondevano alcun messaggio anti-semitico o associato all'estrema destra. Nonostante indossasse delle scarpe Yeezy, ha affermato di non condividere le idee politiche di Kanye West. Durante l'intervista, Maddy Myers di Polygon ha notato che Matan non parla con il medesimo accento marcato e indecifrabile che ha invece esibito sul palco dei Game Awards.

Anche se gli Ebrei Riformati e gli Ebrei Ortodossi sono due cose separate, e gli Ortodossi Riformati tecnicamente non esistono come gruppo, Matan ritiene che Bill Clinton incarni l'ideologia degli Ortodossi Riformati, qualsiasi cosa ciò significhi. "Penso solamente che il miglior uomo, una delle migliori persone del mondo, che diffonde buoni ideali ebrei agli ebrei di tutto il mondo, in differenti paese, è Bill Clinton". Matan, dunque, ha continuato a ripetere per tutto il tempo che il suo unico obiettivo era quello di elogiare l'ex presidente.

Polygon ha anche contattato il Los Angeles Police Department, scoprendo che in realtà il ragazzo non è stato arrestato. Matan dice di essere solo stato allontanato dal palco mentre e la polizia afferma di aver solo redatto un verbale sull'accaduto.