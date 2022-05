Chi ha bisogno di Diablo 4? Il terzo capitolo è ancora vivo, al via la Stagione 26!

Diablo 4 si sta facendo attendere più del previsto, ma per fortuna Blizzard Entertainment non si è dimenticata degli amanti delle mattanze infernali e ha dedicato loro una nuova stagione contenutistica nel terzo, immortale episodio della serie. Scopriamo assieme tutte le novità.

Il 15 aprile ha ufficialmente preso il via la Stagione 26 di Diablo 3, intitolata "La Caduta dei Nefilim". A renderla davvero speciale c'ha pensato l'aggiunta di una nuova attività, l'Incubo Echeggiante, che in un gioco vecchio di otto anni non può certamente essere considerata scontata. Strettamente legato all'endgame, l'Incubo Echeggiante invita i giocatori più caparbi ad attraversare i Varchi Maggiori per resistere ad ondate su ondate di nemici sempre più aggressivi, con la possibilità di attivare dei buff temporanei tramite dei dispositivi localizzati ai quattro lati dell'arena. Ad attenderli troveranno tonnellate di loot, come si confà ad ogni attività di questa tipologia.

La Stagione 26 ha portato con sé anche un nuovo Percorso Stagionale, che permette di ottenere il mostruoso pet Demone Addentatore e la cornice per l'avatar Rimembranza di Rakkis, nuovi Doni di Haedrig, che permettono di sbloccare i set esclusivi della stagione, e tanto altro. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel nostro speciale dedicato alla Stagione 26 di Diablo 3 e nel video allegato in cima a questa notizia, nei quali abbiamo pensato anche ai neofiti spiegando loro come funzionano le stagioni dell'hack 'n' slash.