Chi è il boss più difficile di Elden Ring: Malenia o Godfrey? La top 3

Nato dai creatori della serie di Dark Souls, Elden Ring è l’action RPG fantasy il cui successo si è concretizzato in oltre 20 milioni di copie vendute. Innumerevoli battaglie fanno da sfondo all’esplorazione dell’Interregno e alcune di esse hanno saputo lasciare delle cicatrici non solo sul corpo del nostro avatar, ma anche nella nostra memoria.

Ma qual era il boss più difficile di tutti in Elden Ring? Come di consueto, la domanda è oggetto di un certo dibattito all’interno della community.

Malenia, la Spada di Miquella

Per una larga fetta dell’utenza, il boss più forte di Elden Ring si rintraccia nella temibile Malenia, la Spada di Miquella. La sua nomea come avversaria più difficile si deve alla sfida leggendaria che la figlia della Regina Marika l’Eterna ci pone davanti. L’eco delle sue gesta si è diffuso in tutto l’Interregno. Malenia impugna una potente spada che può scatenare combo devastanti e attacchi magici. È anche molto agile e veloce, il che la rende molto difficile da colpire o da schivare. Ad oggi molti giocatori la considerano il boss più difficile da abbattere in tutto il gioco.

Godfrey, Primo Lord ancestrale

Per altri, il primato di boss più difficile di Elden Ring spetta a Godfrey, Primo Lord ancestrale. Detentore originale dell'Anello ancestrale e fonte di tutta la magia e di tutta la vita nell’Interregno, il lord vanta un potere immenso e può manipolare gli elementi a proprio piacimento. Si tratta di un Senzaluce che sarebbe preferibile non ritrovarsi di fronte come avversario. Può evocare tempeste, meteore, fulmini, sfere di fuoco e altro ancora. Non si tratta di un boss opzionale e nel corso dell'avventura riserva una prova non da poco per testare le abilità dei giocatori.

Margit, il Presagio Implacabile

Margit, il Presagio Implacabile, è un altro boss che incute terrore nella platea dei giocatori di Elden Ring. Si tratta di potente essere capace di manipolare il potere dell'Albero Madre, la fonte della vita e dell'ordine in il mondo. Margit ha ucciso molti aspiranti Lord che cercavano di rivendicare l'Anello ancestrale ed è l'alter-ego di Morgott, il Re Presagio. Questo avversario combatte con velocità e ferocia, utilizzando varie combo e attacchi magici. Può anche trasformarsi in Morgott nella sua fase finale. Nonostante tutto, c'è una giocatrice che è riuscita a sconfiggere Margit suonando l'arpa.

E per voi? Qual è il boss più difficile di Elden Ring? Fatecelo sapere nei commenti.