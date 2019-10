E chi chiamerai? Ecco il trailer di lancio di Ghostbusters Video Game Remastered!

I ragazzi di Saber Interactive e i vertici di Mad Dog Games rispolverano gli zaini protonici per celebrare gli eroi del videogioco di Ghostbusters e festeggiare l'uscita della Remastered su PC e console attraverso il video di lancio.

Ricordato con affetto da tutti coloro che sono andati a caccia di fantasmi con la versione originaria del 2009, Ghostbusters The Video Game risorge su sistemi current-gen per offrirci la medesima esperienza in una veste grafica decisamente più curata.

Oltre alle missioni originali della storia scritta da Dan Aykroyd e Harold Ramis, e alla possibilità di interpretare Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson, la versione rimasterizzata del videogioco di Ghostbusters vanta una nuovissima Campagna con modalità di gioco uniche.

Tra gli elementi di innovazione che caratterizzano questo titolo, troviamo ad esempio la modifica degli scenari voluta da Saber per introdurre un nuovo motore fisico che contribuisce ad accrescerne esponenzialmente il livello di distruttibilità. Nel novero degli interventi compiuti dagli sviluppatori statunitense, è poi impossibile non citare la trasformazione di armi ed equipaggiamenti che permette agli utenti di potenziarli e customizzarli nel corso dell'avventura.

Vi lasciamo quindi al video di lancio di Ghostbusters Video Game Remastered e vi ricordiamo che l'action fantasmagorico di Mad Dog Games è disponibile dal 4 ottobre su PC (in esclusiva su Epic Store), PS4, Xbox One e Nintendo Switch.