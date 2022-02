Chi è Chris di Resident Evil? Ecco in quali giochi appare

Resident Evil Village, ottavo capitolo principale della storica serie Capcom, inizia in maniera rocambolesca: Ethan Winters assiste impotente all'omicidio di sua moglie Mia per mano di una persona della quale si fidava ciecamente. Tale figura è Chris, uno dei personaggi più iconici di tutta la saga di Resident Evil.

Chi è Chris Redfield di Resident Evil? Ormai da decenni è entrato nell'immaginario collettivo dei videogiocatori, essendo stato il protagonista maschile del primo, storico episodio uscito su PlayStation nel lontano 1996. Nei fatti narrati nel capostipite, Chris è un agente della S.T.A.R.S., le forze speciali del Raccoon City Police Department, che assieme a Jill Valentine (protagonista femminile) ed i loro compagni dell'Alpha Team vengono inviati alla ricerca del Bravo Team disperso sulle montagne di Arklay, dove si era recato per indagare su una serie di bizzarri omicidi avvenuti nei sobborghi della cittadina americana.

La missione di salvataggio si trasformerà però in un incubo che porterà Chris e Jill a trovare rifugio in una villa dispersa nei boschi. Oltre a sopravvivere all'assalto di zombie ed altre creature mostruose, i due agenti scopriranno una tremenda verità: la Umbrella Corporation ha creato un virus mortale (il T-Virus) che trasforma in un non-morto qualunque essere vivente (umano, animale o vegetale che sia) ne venga infettato. Chris inizierà quindi la sua personale battaglia contro la Umbrella con lo scopo di far venire alla luce le sue atrocità e mettere fine all'intera azienda.

Dopo la comparsa nel primo Resident Evil, Redfield non comparirà come personaggio giocabile in Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis. Per rivederlo in azione si dovrà attendere fino a Resident Evil Code Veronica (a tal proposito, Resident Evil Code Veronica è uno spin-off o un gioco canonico?), dove partirà al salvataggio di sua sorella Claire Redfield (introdotta come protagonista in Resident Evil 2), assestando un altro durissimo colpo alla Umbrella.

Quando l'azienda farmaceutica viene infine smantellata, la lotta di Redfield contro il bioterrorismo è ancora agli inizi, proseguendo negli anni a venire. Gli eventi narrati in Resident Evil 5 e Resident Evil 6, dove riveste un ruolo di primissimo piano, mostreranno il nostro soldato alle prese con atrocità in giro per il mondo, tra Africa, Europa dell'Est e Cina. In Resident Evil 7: Biohazard, Chris riveste un ruolo di semplice cameo nella storia principale, per poi essere protagonista del DLC Not a Hero, che amplia ulteriormente la storia del settimo episodio. Resident Evil Village, infine, lo vede rivestire per la prima volta a sorpresa i panni dell'antagonista... Ma sarà davvero così?

Oltre alla serie principale, il personaggio ha fatto comparse anche in Resident Evil Revelations e in vari spin-off (come Mercenaries 3D, Umbrella Chronicles e Darkside Chronicles), e nel film in CG Resident Evil Vendetta. Fuori da Resident Evil, Chris è apparso come personaggio giocabile in varie produzioni cross-over: si pensi ad esempio a Marvel vs Capcom 3, Marvel vs Capcom Infinite e la serie Project X Zone.

Si parla con sempre più insistenza dei DLC di Resident Evil Village in arrivo nel 2022: che uno di questi sia incentrato proprio sull'iconica figura di Chris Redfield?