Chi ha comprato Xbox One X Limited Edition con Cyberpunk attende il rimborso del DLC

Ricordate Xbox One X Limited Edition in bundle con Cyberpunk 2077? Quella lanciata nel 2020 è stata l'ultima edizione in tiratura limitata della console mid-gen Microsoft, eppure è motivo di discordia oggi, nel 2023.

A quanto pare sono in molti ad essersi pentiti di aver acquistato l'ultima Limited Edition di Xbox One X, e non è un caso che le polemiche vengano sollevate proprio nel periodo di lancio del DLC di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, che sta risollevando le sorti del gioco su Steam.

Nel 2020, CD Projekt Red e Xbox hanno collaborato per proporre sul mercato la console mid-gen fornita di un controller a tema Cyberpunk, una copia digitale di Cyberpunk 2077, un mese di prova Xbox Game Pass Ultimate e la promessa dell'accesso alla "futura prima espansione", secondo una descrizione di Best Buy.

Tuttavia, nel 2022, CD Projekt ha annunciato che avrebbe concluso lo sviluppo del gioco su Xbox One e PS4 e che Phantom Liberty non sarebbe stato pubblicato sulle console di vecchia generazione. In un post sul blog ufficialoe, lo studio ha promesso che coloro che avevano acquistato la console in edizione limitata sarebbero stati rimborsati con crediti dello store Microsoft per una parte del loro acquisto per compensare il DLC mancante. Tuttavia, un anno dopo e con il DLC disponibile in tutto il mondo, i possessori della console in Limited Edition rimangono ancora a bocca asciutta.

Molti hanno contattato i servizi di assistenza di CD Projekt e Microsoft, ma sembra che l'uno rimandi all'altro lavandosene sostanzialmente le mani. Alcuni fanno notare che il DLC è in ogni caso legato agli account Xbox, e che può essere attivato su Xbox Series X|S. Questo però non aiuta chi non possiede la console current gen di Microsoft.

IGN.com ha contattato CD Projekt per un commento e gli è stato riferito che Microsoft avrebbe "presto" contattato i clienti che avevano acquistato la console in edizione limitata, ma non ha ricevuto ulteriori dettagli al riguardo.