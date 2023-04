Chi è il doppiatore italiano di Nathan Drake in Uncharted?

Qual è il primo personaggio che vi viene in mente quando pensate a PlayStation? Molti di voi, probabilmente, risponderebbero Nathan Drake, celebre avventuriero creato dai cagnacci di Naughty Dog e protagonista di una serie di videogiochi che ha abbracciato tre differenti generazioni di console.

Dal Sud America al Nepal, passando per il deserto del Rub' al-Khali, il Madagascar e persino l'Italia, Drake ne ha viste davvero tante, e con lui tutti i videogiocatori che lo hanno impersonato negli ultimi sedici anni. Se il suo personaggio è entrato nell'immaginario collettivo dei videogiocatori italiani, in ogni caso, è anche e soprattutto merito di colui che gli ha prestato la voce. Se siete arrivati fin qui, è perché volete conoscere il nome del doppiatore italiano di Nathan Drake, dunque vi accontentiamo subito: Matteo Zanotti.

Nato a Mantova nel 1966, Matteo Zanotti ha doppiato Nathan Drake in tutte le sue avventure principali, ossia Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, Uncharted 3: L'inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro, oltre che nel capitolo per PlayStation Vita Uncharted: L'abisso d'Oro e del picchiaduro crossover PlayStation All-Stars Battle Royale. L'interprete del personaggio in lingua originale, ricordiamo, è invece Nolan North.

La voce di Zanotti. ha caratterizzato anche tanti personaggi di serie animate, show televisivi e film d'animazione, come Champa e il Grande Sacerdote in Dragon Ball Super, Ken Takagi in My Hero Academia, Killer in One Piece Stampede - Il film e Sandy Rivers in How I Met Your Mother, tuttavia la sua attività si concentra principalmente nel mondo dei videogiochi. Lunghissima è la lista dei personaggi videoludici ai quali ha prestato la voce. Tra i più famosi, oltre al succitato Nathan Drake, ci piace ricordare anche Shaun Hastings negli episodi di Assassin's Creed, Dominic Santiago in Gears of War, Carter Blake in Heavy Rain, l'Agente Speciale Jason Hudson nella serie Call of Duty: Black Ops, lo Spettro in Destiny 2, Junkrat in Overwatch, Hammerhead in Marvel's Spider-Man e vari personaggi in Hearthstone.

Un curriculum niente male, vero?