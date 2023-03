Chi sono i doppiatori italiani di Super Mario Bros Il Film? C'è anche Claudio Santamaria

Per Super Mario Bros Il Film, Nintendo ha ingaggiato un cast di attori hollywoodiani per doppiare i personaggi del Regno dei Funghi. Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black e Anya Taylor-Joy sono solo alcuni dei doppiatori originali, ma chi sono le voci italiane di Super Mario Bros Il Film? Scopriamolo insieme.

Super Mario è doppiato in lingua inglese da Chris Pratt mentre la voce italiana è quella dell'attore Claudio Santamaria. La Principessa Peach può contare sulla voce di Anya Taylor-Joy mentre nella versione italiana è doppiata da Valentina Favazza e citiamo Luigi doppiato da Charlie Day in inglese e da Emiliano Coltorti in italiano. Fabrizio Vidale interpreta il malvagio Bowser (doppiato da Jack Black nella versione originale) mentre Nanni Baldini è Toad (voce inglese di Keegan-Michael Key). Prima di proseguire... avete già visto l'ultimo trailer di Super Mario Bros Il Film?



Super Mario Bros Il Film doppiatori italiani

Claudio Santamaria: Mario

Valentina Favazza: Principessa Peach

Emiliano Coltorti: Luigi

Fabrizio Vidale: Bowser

Nanni Baldini: Toad

Non è ancora chiaro invece chi doppierà in italiano i personaggi di, Kamek e del Re Pinguotto, quest'ultimo è doppiato da Francesco De Francesco nel primo teaser ma non è chiaro se la stessa voce verrà mantenuta nel film., il film arriverà nelle sale in tempo per il weekend di Pasqua.