Chi sono i due lupi del nuovo trailer di God of War Ragnarok?

God of War Ragnarok ha chiuso trionfante il PlayStation State of Play di settembre 2022, con un nuovo trailer dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento. Tra gameplay adrenalinico e scenari mozzafiato, c'è stato spazio anche per molti dei personaggi che Kratos ed Atreus incontreranno lungo il loro cammino.

In particolare, come si può vedere nel trailer doppiato in italiano di God of War Ragnarok, si notano ad un certo punto i due protagonisti affiancati da due lupi, durante un'eclissi solare. Chi sono i due lupi che si vedono nel filmato? Nella mitologia norrena si tratta di Hati e Skoll, i figli di Fenrir. Il nome di Hati (che è anche il dio delle eclissi solari) significa "colui che odia", ed è colui che insegue la Luna durante la notte, mentre il nome di Skoll significa "tradimento" e, a differenza dell'altra creatura, insegue il Sole durante il giorno.

Si dice che il Ragnarok avrà ufficialmente inizio quando i due lupi riusciranno rispettivamente ad inghiottire il Sole e la Luna. Avvenuto ciò, Fenrir si libererà dalla catena Gleipnir, potendo in questo modo uccidere Odino. A seconda di quanto Santa Monica Studio avrà seguito la mitologia, non è da escludere che Hati e Skoll possano rivelarsi fondamentali nella lotta di Kratos ed Atreus contro le divinità nordiche, e sarà dunque molto interessante scoprire quanto sarò incisivo il ruolo dei due potenti animali all'interno della storia del nuovo God of War.

In attesa del suo debutto sul mercato, fissato per il 9 novembre 2022 su PS5 e PS4, ecco tutto quello che c'è da sapere su God of War Ragnarok in modo così da farsi trovare pronti al ritorno del Fantasma di Sparta.