Chi è più forte tra Ryu e Ken di Street Fighter? Il confronto!

Heihachi o Kazuya? Siegfried o Nightmare? Scorpion o Sub-Zero? A prescindere dal franchise di appartenenza, i picchiaduro ci hanno da sempre abituati a rivalità destinate a durare nel tempo, una costante che potremmo far risalire al rivoluzionario Street Fighter II. Proprio giocando al capolavoro Capcom ci siamo chiesti chi è il personaggio più forte tra Ryu e Ken.

Nati come due facce della stessa medaglia e unici lottatori giocabili all’interno del primo Street Fighter, Ryu e Ken Masters condividono uno stile di lotta molto simile ad esclusione ovviamente della caratterizzazione estetica. Sebbene queste similitudini vennero mantenute anche nel già citato sequel così da permettere ai giocatori di scontrarsi ad armi pari (in Street Fighter II non era infatti possibile sfidarsi utilizzando lo stesso personaggio), Ken risulta essere più avvantaggiato rispetto a Ryu.

A confermarlo sono state le dichiarazioni del produttore e designer Yoshiki Okamoto, che in un video pubblicato sul suo personale canale YouTube ha svelato interessanti retroscena a riguardo. Per prima cosa, stando alle parole del creativo, se si mettessero faccia a faccia i due praticanti dell’Ansatsuken e si lasciassero combattere in modalità automatica, è probabile che Ken ne uscirebbe vincitore. La motivazione sarebbe da imputarsi a un errore commesso in pieno sviluppo e legato alla meccanica mai implementata di nome Core, che avrebbe dovuto rendere più vulnerabili i personaggi durante l’esecuzione di ogni mossa speciale.



A causa delle forti implicazioni sul bilanciamento del gioco, infatti, il team dovette abbandonare l’idea e spogliare ogni lottatore di questa debolezza, ma nel farlo si dimenticò parzialmente del povero Ryu. Per questo motivo, prendendo come riferimento il capitolo più iconico della serie, Ken può essere considerato più prestante del rivale. Per quanto riguarda le successive iterazioni di Street Fighter (grazie ai cambiamenti introdotti per bilanciare i personaggi), i due hanno finalmente potuto distinguersi maggiormente, con Ken riconosciuto per infliggere più danni e Ryu per essere più tecnico e più veloce.

Restando in ambito di picchiaduro e lottatori inarrestabili, ecco qual è il lottatore più forte di Mortal Kombat.