Chi genera maggiori profitti tra Xbox vs PlayStation vs Nintendo: risposta sorprendente?

Alcuni documenti venuti fuori dal leak di Microsoft confermano come la divisione Xbox generi profitti maggiori rispetto a quelli di PlayStation ma è Nintendo a battere entrambe le hardware house con profitti e ricavi superiori a quelli di Microsoft e Sony.

Xbox ha generato un margine contabile di 1.5 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022 (ovvero da aprile a dicembre), superiore rispetto all'utile operativo di 1.419 miliardi di Sony PlayStation, tuttavia Nintendo supera tutti con 2.977 miliardi, sempre con riferimento all'utile operatio del periodo indicato.

In realtà non è semplice decifrare e confrontare questi numeri, perché la casa di Redmond utilizza sistemi di calcolo diversi per ricavare il margine di profitto, dunque ci limitiamo a riportare i dati emersi dal leak e diffusi da TweakTown. C'è da dire che Nintendo non vende mai in perdita, la strategia dell'azienda è quella di generare sin da subito denaro sia con l'hardware che con il software.

Quello dei profitti è un argomento caldo delle ultime ore perché in una deposizione lasciata da Phil Spencer nel corso del processo contro la FTC americana, il responsabile della divisione Microsoft Gaming ha dichiarato che Xbox deve generare profitti nei prossimi anni, altrimenti si valuteranno altre strade tra cui un possibile abbandono di questo business.