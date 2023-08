Chi sono i genitori di Super Mario e Luigi? Una famiglia tutta italiana

Da bambini alcuni di noi, leggendo Super Mario Bros, credevano bonariamente che Bros fosse semplicemente il cognome dell'idraulico italiano più famoso del mondo videoludico, anziché l'abbreviazione di "Brothers". Chiarito che Mario e Luigi sono fratelli, rimane ancora un interrogativo a cui dar risposta: chi sono i loro genitori?

Per chi si stesse ponendo la domanda in questo esatto momento, i genitori di Mario e Luigi esistono e sono stati menzionati in qualche sporadica occasione. Si tratta di Mamma Mario e Papà Mario.

La loro comparsa più recente, al tempo in cui scriviamo, è nel film The Super Mario Bros., in cui compaiono nella famiglia di Mario e Luigi, un nucleo di emigranti italiani che si compone di madre, padre, due zii paterni, una zia, una nipote e un nonno, che vivono tutti a Brooklyn nello stesso edificio.

Mamma Mario, a cui talvolta i suoi figli si riferiscono con l'esclamazione "Mamma mia", è un personaggio minore ricorrente nella serie animata The Super Mario Bros. Super Show!, in cui ha un ruolo comico ma amorevolmente didattico per i figli, e compare con il nome di "Mamma" Mia Rigassi Mario in alcuni segmenti live-action dedicati al mondo di Super Mario.

Ha fatto la sua prima apparizione in Super Mario Issun-bōshi, un anime trasmesso solo in Giappone in cui il suo viso non si è però mai visto. Il suo aspetto, mostrato nelle altre opere citate, varia a seconda delle rappresentazioni in cui compare, cambiando corporatura e colore dei capelli.

Papà Mario, invece, è il padre di Mario e Luigi. Appare anche lui in Super Mario Issun-bōshi e, a differenza della madre dei due fratelli, se ne vedono i tratti. Il suo design è tale e quale a quello del figlio Mario, con la differenza che i suoi colori sono il blu e il giallo.

Diversamente, nel film di Super Mario Bros. lo vediamo sfoggiare un look tra quelli inizialmente scartati per il suo personaggio e alcuni lo paragonano a Talon di The Legend of Zelda.

Il legame che sussiste fra Mamma Mario e Papà Mario non è mai stato chiarito in via ufficiale, anche se tutte le apparizioni del papà lo vedono rappresentato insieme alla madre di Mario e Luigi. In più, il fatto che Mamma Mario possedesse un cognome da nubile per la maggioranza implica che in un certo momento si sia sposata con Papà Mario.