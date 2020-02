Chi gioca con mouse e tastiera in Call of Duty Modern Warfare è svantaggiato?

Alcuni giocatori di Call of Duty Modern Warfare stanno protestando contro Infinity Ward e Activision per via di un problema, che pare sia ora stato anche dimostrato definitivamente da un utente di Reddit, e che rende i giocatori con mouse e tastiera svantaggiati rispetto a chi usa un cotroller.

In pratica, utilizzando la classica configurazione con mouse e tastiera, gli effetti di armi come la granata stordente sono molto più accentuati, ed il giocatore diventa un bersaglio molto più semplice da colpire rispetto a chi usa un joypad invece, che presenta tempi di reazione e di movimento decisamente più rapidi, come potete vedere nel video comparativo in calce alla news.

Per la verità è da un bel po' di tempo che i fan si lamentano di questo problema, ma gli sviluppatori fino ad ora non sono intervenuti, e la situazione è rimasta quella che vedete nel video. Così i giocatori PC iniziano a sentirsi "trascurati" rispetto a chi gioca su console, e la situazione pare ora seriamente compromessa.

Che mosse attueranno Activision ed Infinity Ward per arginare il problema?

Nel frattempo sono trapelati i contenuti della Stagione 2 di CoD Modern Warfare, ed il nuovo look di Ghost sta già facendo discutere. Trovate tutte le ultime news a riguardo sul nostro sito.