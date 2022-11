Chi gioca a Nintendo Switch? I ventenni sono il pubblico più ampio

Il medium videoludico offre forme di intrattenimento per tutte le età, ma il pubblico di riferimento di uno specifico hardware può includere diverse fasce della popolazione. Da chi è composta la community di riferimento di Nintendo Switch?

A rivelarlo è la stessa Nintendo, che in occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari dell'azienda ha diffuso un interessante grafico. Disponibile direttamente in calce alla news, quest'ultimo illustra la composizione del pubblico annuale di Nintendo Switch, suddiviso in funzione dell'età anagrafica.

Stando all'infografica, la console ibrida può vantare una platea di utilizzatori davvero variegata, che include tanto i piccoli videogiocatori in erba quanto più navigati appassionati over-55. A spiccare, tuttavia, è in particolare la porzione di ventenni attiva su Nintendo Switch. Quest'ultima svetta infatti su tutte le altre fasce d'età, soprattutto per quanto riguarda l'intervallo tra i 21 e i 23 anni. Tra le motivazioni alla base di tale dato, possiamo ipotizzare la versatilità offerta da Nintendo Switch, che con la sua portabilità ben si adatta alle esigenze, spesso itineranti, di un giovane adulto.



Nel corso dell'ultimo anno, ad ogni modo, Nintendo ha rilevato una crescita di pubblico omogeneamente suddivisa tra tutti i principali gruppi d'età. Ad oggi, il colosso di Kyoto ha festeggiato la distribuzione di oltre 114 milioni di unità di Nintendo Switch.



Ulteriori novità sul mondo Nintendo arriveranno quest'oggi, grazie alla trasmissione di un nuovo Nintendo Indie World.