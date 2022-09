Chi è il calciatore più forte di FIFA 23?

FIFA 23 è sempre più vicino alla sua uscita su PC, console PlayStation e Xbox, Google Stadia ed anche su Nintendo Switch in versione Legacy Edition a partire dal 30 settembre 2022. Electronic Arts ha già diffuso numerosi dettagli sul gioco, rivelando anche qual è il giocatore più forte.

In verità ad avere il Rating più elevato di FIFA 23 non è un singolo calciatore: sono ben cinque gli atleti che condividono una valutazione complessiva di 91, rendendoli in questo modo i più prestanti ed efficienti all'interno del titolo sportivo targato EA. Ecco di seguito la lista completa:

Karim Benzema - Real Madrid

- Real Madrid Kevin De Bruyne - Manchester Cuty

- Manchester Cuty Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain Lionel Messi - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain Robert Lewandoski - FC Barcellona

Se Mbappé e De Bruyne condividono lo stesso Rating già assegnato in FIFA 22, per le altre star ci sono stati alcuni piccoli cambiamenti. Messi ha infatti perso due punti (aveva 93 nel precedente episodio della serie), mentre Lewandoski scende di uno (da 92 dell'anno precedente). L'unico ad essere andato incontro ad una crescita è Benzema, che passa dall'89 al 91 della nuova iterazione del brand. Per maggiori approfondimenti, ecco inoltre la Top 20 dei migliori calciatori di FIFA 23.

Infine, ecco anche quali sono i giocatori di FIFA 23 più migliorati rispetto allo scorso anno in termini di Rating.