Chi è Herobrine di Minecraft? La leggenda del personaggio che non esiste

Herobrine non è mai esistito davvero in Minecraft. Non c'è alcuna traccia di questo personaggio nel codice sorgente del gioco, eppure circolano un numero spropositato di leggende su di lui. Chi è Herobrine? Non è facile rispondere a questa domanda.

Herobrine è molto simile a Steve, ma a differenza della nota mascotte del gioco ha degli occhi illuminati che lo rendono particolarmente inquietante. Non a caso, la sua leggenda è nata con una "creepypasta", una storia raccapricciante, risalente all'ormai lontano 2010 e resa celebre durante uno stream di Brocast. Secondo la leggenda, Herobrine è un mob apparentemente ostile capace di creare strutture come piramidi e di generare torce di pietrarossa, tunnel 2x2 e dungeon con trappole elaborate. Herobrine non si palesa mai direttamente dinanzi ai giocatori, preferendo rimanere ai margini della mappa, dietro le montagne e o nascosto dalla nebbia. Alcuni giocatori affermano però di averlo visto, e di essersi imbattuti in tracce del suo passaggio, come croci, tunnel o torcie di pietrarossa.

La verità, è che la skin di Herobrine non esiste nel codice del gioco. Se vi siete imbattuti in essa, non è altro che una mod creata da un videogiocatore. Negli anni però sono state costruite una moltitudine di storie attorno a lui, date in pasto ai forum di tutto il mondo e raccontante in una serie infinita di video su YouTube e Twitch. Alcune lo identificano come la vendetta di un dipendente di Mojang licenziato, altre come il fantasma del fratello morto di Notch. Il mito di Herobrine cresce giorno dopo giorno, e lo stesso creatore di Minecraft contribuisce ad infittire il mistero senza mai dare una risposta precisa ai fan che chiedono spiegazioni.