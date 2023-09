Chi è Hiroki Totoki, nuovo Presidente di PlayStation al posto di Jim Ryan

A sorpresa, nelle scorse ore è stato annunciato che Jim Ryan non è più CEO di Sony Interactive Entertainment: da ottobre Ryan verrà sostituito dall'attuale COO di Sony Corporation, Hiroki Totoki nominato CEO ad interim, dal primo aprile 2024 diventerà effettivamente l'unico Presidente operativo di SIE fino a nuova nomina.

Hiroki Totoki prenderà dunque il posto di Jim Ryan alla guida della divisione PlayStation del colosso giapponese. Ma chi è Hiroki Totoki? Il suo non è un nome di spicco dell'industria del gaming e questo per un motivo ben preciso, Totoki è infatti un uomo d'affari e non un "volto", un businessman che negli anni ha guidato la crescita economica del gruppo Sony.

Totoki è infatti Chief Operating Officer di Sony Group Corporation ed è di fatto la seconda figura dirigenziale di riferimento dell'azienda, dopo il CEO Kenichiro Yoshida (in carica dal 2019 come successore di Kaz Hirai).

Entrato in Sony nel 1987 come dirigente, Totoki ha guidato varie fasi di espansione dell'azienda, contribuendo alla nascita della divisione finanziaria Sony Bank e di altre sussidiarie del gruppo. Alcune biografie, come sottolinea PushSquare, definiscono il nuovo CEO come "un businessman ossessionato dalla crescita" riferendosi ovviamente ai profitti e agli incassi, con occhio attento alle spese.

Riuscirà Hiroki Totoki a conquistare il cuore dei giocatori, o il suo sarà solamente un nome di passaggio in attesa di trovare un CEO con esperienza nel mondo del gaming?