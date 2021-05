Chi interpreta Ellie in The Last of Us?

Gran parte del successo del franchise di The Last of Us è senz'altro attribuibile alla caratterizzazione dei personaggi, che eccellono per scrittura, presenza scenica e, grazie alla maestria dei grafici di Naughty Dog, anche per la rappresentazione a schermo.

Joel ed Ellie sono entrati nel cuore di milioni di giocatori, con la ragazza che si è anche guadagnata il ruolo di protagonista in The Last of Us Part 2, eccezionale secondo capitolo che detiene il record assoluto per il numero di premi GOTY conquistati.

Dietro a tutti quei poligoni ci sono delle persone in carne ed ossa, che recitano davvero prestando voce e movenze ai loro personaggi. Se siete arrivati fin qui, quindi, è perché siete curiosi di conoscere l'identità dell'attrice che ha interpretato Ellie: ebbene, si tratta fi Ashley Johnson, attrice statunitense nata a Camarillo, in California, il 9 agosto 1983.

La Johnson ha partecipato a tantissime produzioni cinematografiche e televisive, tra le quali menzioniamo film come The Help e Much Ado About Nothing, e serie TV come Growing Pains, The Killing e Blindspot. Ha all'attivo anche tanti videogiochi, come inFamous First Light (Jenny) e Tales from the Borderlands (Gortys), ma quello di Ellie è sicuramente il ruolo della sua vita. Grazie a questa interpretazione, s'è portata a casa due BAFTA (miglior performance per The Last of Us nel 2014 e Left Behind nel 2015) e uno Spike Video Games Award (miglior performance femminile per The Last Of Us nel 2013), ai quali va ad aggiungersi la candidatura per la miglior performance per The Last of Us Part 2 ricevuta ai Game Awards 2020.