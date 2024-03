Chi è stato ad inventare il joypad così come lo conosciamo oggi?

Il joypad è uno strumento fondamentale per qualsiasi videogiocatore e negli anni ne sono arrivati tantissimi modelli, esteticamente ricercati e dotati di funzionalità sempre più all'avanguardia. Ma chi ha inventato la versione più moderna dei controller?

Ad aver ideato questa periferica sono stati Alan Kotok e Robert Alan Saunders: due informatici laureati al Massachusetts Institute of Technology (MIT) che si sono distinti nel corso dei primi anni '60 per aver contribuito ad una virtuosa innovazione nel campo videoludico. All'epoca, infatti, i videogiochi esistevano da tempo, ma erano molto scomodi da giocare poiché si controllavano attraverso tasti posizionati in prossimità dello schermo. Al fine di rendere l'esperienza più godibile, Kotok e Saunders - uno dei principali creatori di Spacewar! - decisero di rivoluzionare il sistema di controllo: realizzarono quindi una sorta di telecomando dotato di tutte le levette necessarie per giocare a Spacewar!, che era collegato all'apparecchio tramite un filo. In questo modo, era possibile anche collegare due dispositivi uguali allo stesso televisore per far sì che altrettanti utenti potessero giocare insieme, senza intralciarsi.

Fu quindi così che nacque il primo modello di gamepad che poi, nel corso degli anni, ha subito innumerevoli evoluzioni fino alle sue espressioni più recenti come il DualSense di PlayStation 5, che oltre ad essere senza fili è dotato di led luminosi, batteria ricaricabile, microfono, altoparlante, feedback aptico e grilletti meccanici.

