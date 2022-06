Chi ha inventato i mattoncini LEGO?

Dopo avervi spiegato il motivo per cui i mattoncini LEGO si chiamano così, torniamo a parlare dell’azienda produttrice degli iconici giocattoli in plastica. Sappiamo già che tutto ebbe inizio nel 1932, quando il falegname danese Ole Kirk Christiansen iniziò a fabbricare balocchi in legno, ma a chi dobbiamo l’invenzione dei famosi blocchi a incastro?

L’idea originale dei mattoncini autobloccanti va riconosciuta ad Hilary "Harry" Fisher Page, l’imprenditore inglese che nei primi anni ‘30 fondò l'azienda di giocattoli nota come Kiddicraft. In quanto sostenitore della plastica come alternativa più igienica e sicura del legno, Page fu uno dei primi a investire su quel materiale, utilizzando la nuova tecnologia dello stampaggio a iniezione.



Nello specifico, il design dell’iconico mattone borchiato risale al 1947 (l’anno in cui venne ufficialmente brevettato), ma la svolta si ebbe soltanto negli anni successivi, quando il citato Kristiansen fiutò il potenziale del prodotto e scelse di produrne una versione migliorata. Dopo essere stato presentato in Europa come The Automatic Binding Brick, il futuro mattoncino LEGO (venne rinominato soltanto nel 1953) iniziò ad avere un successo globale, tanto da spingere l’azienda ad acquistare qualsiasi diritto sui mattoncini da Kiddicraft.

